Министр ИД Арцаха Масис Маилян встретился с делегацией Армянской Ассамблеи Америки

Находящийся с рабочим визитом в Ереване министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян встретился 12 декабря с президентом Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Каролин Мюгар и сопредседателем Совета попечителей организации Энтони Барсамяном. На встрече принимала участие региональный директор Армянской Ассамблеи Америки Арпи Варданян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха, министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян подчеркнул важность деятельности Ассамблеи, направленной на последовательное продвижение общеармянских интересов в США.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся перспектив расширения рамок взаимодействия между Арцахом и Армянской Ассамблеей Америки.

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян представил основные направления и приоритеты внешней политики Арцаха, коснулся процессов мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и международного признания Арцаха.