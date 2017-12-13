Тиллерсон сообщил, когда посольство США переведут в Иерусалим

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что посольство США будет перенесено в Иерусалим не раньше, чем через три года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Times of Israel.

Ранее министр по делам Иерусалима Зеев Элькин заявил, что США потребуется несколько лет, чтобы найти земельный участок и построить новое посольство по всем требованиям безопасности. Он выразил надежду на то, что это произойдет в как можно более короткие сроки.

"Это не что-то, что случится сразу. Вероятно, не ранее, чем через три года, и это довольно амбициозно", — приводит издание слова Тиллерсона.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда из Тель-Авива американское посольство. Это заявление вызвало волну протестов во всем мире.