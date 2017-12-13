Министр иностранных дел Армении встретился с представителями армянской общины Греции

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся с официальным визитом в Афинах, 12-го декабря встретился с около четырьмя десятками представителей армянских организаций Греции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи Эдвард Налбандян представил цели и повестку дня своего визита в Афины, шаги, предпринимаемые для дальнейшего укрепления и развития армяно-греческих отношений.

Министр обстоятельно представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта и последние развития в процессе урегулирования.

Эдвард Налбандян проинформировал представителей армянской общины Греции о перспективах сотрудничества между Арменией и Европейским союзом в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, представил подходы Армении относительно актуальных международных и региональных вопросов, приоритеты внешней политики Армении.

Министр Налбандян также коснулся итогов встречи Совета министров ОБСЕ в Вене, предстоящего председательства Армении в Организации Черноморского экономического сотрудничества и саммита Международной организации Франкофонии, который состоится в следующем году в Ереване.

Министр иностранных дел Армении ответил на многочисленные вопросы присутствующих.