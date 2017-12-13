Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

НС Армении принял в первом чтении закон о внесении изменений в Налоговый кодекс


НС Армении принял в первом чтении закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Как передает «Арменпресс»,  законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс был принят  61 голосами «за» и 35 «против».

По проекту закона планировалось внести изменения в 240 норм в 109 статьях Налогового кодекса. Редакционных изменений предусмотрено 180, терминологических – 29, а содержательных – 30.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации