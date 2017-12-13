НС Армении принял в первом чтении закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Как передает «Арменпресс», законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс был принят 61 голосами «за» и 35 «против».

По проекту закона планировалось внести изменения в 240 норм в 109 статьях Налогового кодекса. Редакционных изменений предусмотрено 180, терминологических – 29, а содержательных – 30.