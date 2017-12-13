Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

DM: Джоан Роулинг награждена Орденом кавалеров почета


Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере, во вторник была награждена британским Орденом кавалеров почета. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Daily Mail.

Церемония вручения награды прошла в Букингемском дворце. "Для меня честь и гордость получить такую награду", - приводит издание слова писательницы. Вручение ордена произошло через 20 лет после публикации первой книги о юном волшебнике - "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997 год).

Орден кавалеров почета - награда за выдающиеся достижения в различных областях (искусстве, литературе, музыке, науке и других). Он был учрежден Георгом V в 1917 году. Среди кавалеров ордена - ученый Стивен Хокинг, бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн и музыкант Пол Маккартни.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации