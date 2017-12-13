Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

Ребенок пострадал в инциденте с американским вертолетом на Окинаве


По меньшей мере один ребенок получил легкие травмы из-за отпавшего у американского военного вертолета в японской префектуре Окинава в полете окна, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Окно упало на школьную спортивную площадку, где находились около 50 детей, отмечается в сообщениях.

Транспортный вертолет ВВС США CH-53E взлетел с расположенной на острове Хеноко префектуры американской военной базы.

Руководство военной базы принесло извинения за "этот вызывающий сожаление инцидент", и заявило, что будет проведено расследование.

Минобороны Японии потребовало от военного командования США запретить полеты военно-транспортных вертолетов CH-53 до выяснения обстоятельств инцидента.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации