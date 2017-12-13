Израильские военные задержали одного из лидеров ХАМАС

Израильские силовики задержали на Западном берегу реки Иордан 32 палестинца, включая одного из лидеров исламистского движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Операция прошла совместно с антитеррористической спецслужбой ШАБАК и пограничной полицией. Задержанных подозревают в причастности к всплеску насилия, катализатором которого стало заявление президента США о признании Иерусалима столицей еврейского государства.

Возмущение палестинцев вылилось в призывы к "третьей интифаде", десятки стычек, вооруженные нападения и ракетные обстрелы.

Представитель военного командования подтвердил РИА Новости, что среди задержанных — Хасан Юсеф.

Движение палестинских исламистов контролирует сектор Газа, а на Западном берегу находится в оппозиции к ФАТХ, правящему там через институты Палестинской национальной администрации.

Юсеф, которому 63 года, считается не только политическим лидером, но и одним из основателей ХАМАС. Соратники говорят, что его арестовывали более полутора десятков раз, и он двадцать лет провел в заключении.

Авторитет и влияние Юсефа сильно пострадали из-за скандальной истории с его сыном Мусабом. Он сотрудничал с израильскими спецслужбами, уехал в США, принял христианство и опубликовал мемуары, в которых рассказал, как выдал многих ключевых деятелей ХАМАС в годы "второй интифады" — палестинского восстания 2000-х годов.