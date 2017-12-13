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Танцевальная пара Тина Карапетян-Симон Пру-Сенекал выступила в Загребе


В столице Хорватии Загребе состоялся турнир по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb, входящий в официальный календарь международной федерации (ISU).

Как передает «Арменпресс», в соревновании танцевальный пар Армению представила танцевальная пара Тина Карапетян-Симон Пру-Сенекал. По сумме короткой и произвольной программ фигуристы набрали 127.78 очков и заняли 15-е место среди 19 танцевальных пар. Победителями турнира стали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (186.66 очков).

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