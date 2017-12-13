Демократ Джонс победил поддерживаемого Трампом кандидата на выборах сенатора от Алабамы

Демократ Даг Джонс победил на выборах сенатора от штата Алабама, он одержал верх над республиканцем Роем Муром, который пользовался поддержкой президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что является фигурантом сексуального скандала. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такие оценки представили во вторник телеканал CNN, агентство Associated Press и газета New York Times.

По результатам обработки 93% бюллетеней, Джонс получил 49,6% голосов, а Мур - 48,8%. До последнего времени было неясно, кто из кандидатов одержит победу.

Трамп в своем Twitter поздравил демократа с победой.

"Мои поздравления Дагу Джонсу за победу, которая ему так непросто далась; голоса за кандидатов, которых не было в списках, сыграли важную роль, однако победа есть победа. Народ Алабамы прекрасен, а у республиканцев еще будет шанс побороться за это кресло уже очень скоро. Все впереди!" - написал Трамп.

Сам глава государства неоднократно выступал в поддержку Мура. Американский лидер подчеркивал, что место сенатора от Алабамы нельзя отдавать демократам. В ноябре сразу четыре женщины заявили о том, что Мур якобы подверг их сексуальным домогательствам, когда они были подростками. Политик, которому тогда было около 30 лет, отрицает все обвинения.

Победа Джонса означает, что преимущество республиканцев в Сенате Конгресса США уменьшится, их станет 51, а демократов и независимых - 49. Это изменение имеет большое значение, так как законодатели согласовывают в настоящее время текст законопроекта о самой масштабной за последние 30 лет налоговой реформе.



