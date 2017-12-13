Сейм Польши утвердил новое правительство во главе с премьером Моравецким

Сейм (нижняя палата парламента) Польши проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Доверие обновленному кабмину выразили 243 депутата, против высказались 192, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На минувшей неделе президент Польши Анджей Дуда принял отставку премьера Беаты Шидло вместе со всем правительством, работавшим с осени 2015 года после победы правящей в стране партии "Закон и справедливость" (ЗиС) на парламентских выборах, и выдвинул на ее место вице-премьера, министра финансов и развития Моравецкого. В понедельник он представил главе государства кабмин в прежнем составе.

Как заявлял ранее сам Моравецкий, серьезных перестановок в правительстве пока не планируется. Ключевые должности сохранятся за теми же министрами, что и при Шидло. Сама бывшая глава правительства станет вице- премьером и будет отвечать за социальную политику.

Во вторник Моравецкий выступил в парламенте с программной речью. Он заявил, что его кабмин будет продолжать социально ориентированную программу партии, а также сделает ставку на экономическое развитие. Главным союзником Польши на международной арене он назвал США и НАТО, выступив за расширение сотрудничества с Вишеградской группой, а также Украиной, Грузией и Литвой, если они также сделают шаг для выстраивания двусторонних отношений.