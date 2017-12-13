ООН ждет, что КНДР даст сигнал о готовности начать подготовку к переговорам

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман после визита в КНДР ожидает, что власти страны подадут сигнал о готовности начать подготовку к переговорам, однако на данный момент он никаких заверений не получил, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Замгенсека ООН посетил КНДР 5-9 декабря по приглашению властей страны, переданному еще в сентябре. В Пхеньяне он встретился с министром иностранных дел страны Ли Ен Хо и заместителем министра Пак Мен Гуком.

"Они внимательно выслушали наши аргументы. Но они не предложили никаких обязательств по этому вопросу", — отметил Фелтман. По его словам, далее дипломаты доложат о прошедших переговорах лидеру страны Ким Чен Ыну.

Свой визит Фелтман оценил как "конструктивный и продуктивный". При этом, по его словам, стороны согласились, что визит "был только началом, что диалог должен быть продолжен".

Во вторник вечером Фелтман доложил Совету Безопасности о поездке в Северную Корею.