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Саакашвили выразил готовность стать премьер-министром Украины


Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире украинского телеканала ZIK, что у него нет президентских амбиций, но он готов стать премьер-министром Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам политика, он "готов взять ответственность за нормальное правительство Украины". В то же время он отметил, что "ни под каким соусом" не станет баллотироваться в президенты. Управлять страной, по его убеждению, "должны украинцы, которые родились здесь, выросли тут".

 

ФОТО: Nazar Furyk/Global Look Press via ZUMA Press



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