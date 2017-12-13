Саакашвили выразил готовность стать премьер-министром Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире украинского телеканала ZIK, что у него нет президентских амбиций, но он готов стать премьер-министром Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам политика, он "готов взять ответственность за нормальное правительство Украины". В то же время он отметил, что "ни под каким соусом" не станет баллотироваться в президенты. Управлять страной, по его убеждению, "должны украинцы, которые родились здесь, выросли тут".

ФОТО: Nazar Furyk/Global Look Press via ZUMA Press