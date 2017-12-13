Саакашвили выразил готовность стать премьер-министром Украины
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире украинского телеканала ZIK, что у него нет президентских амбиций, но он готов стать премьер-министром Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По словам политика, он "готов взять ответственность за нормальное правительство Украины". В то же время он отметил, что "ни под каким соусом" не станет баллотироваться в президенты. Управлять страной, по его убеждению, "должны украинцы, которые родились здесь, выросли тут".
ФОТО: Nazar Furyk/Global Look Press via ZUMA Press
- 11:28 Сейм Польши утвердил новое правительство во главе с премьером Моравецким
- 11:00 ООН ждет, что КНДР даст сигнал о готовности начать подготовку к переговорам
- 10:40 Саакашвили выразил готовность стать премьер-министром Украины
- 10:34 Госдепартамент: вопрос политического будущего Асада будут решать сирийцы
- 10:25 Армения заинтересована видеть на местном рынке казахский капитал: замминистра ИД Армении
- 10:23 Участники саммита в Париже обсудили меры по борьбе с изменением климата
- 10:19 Армения придает особую важность началу процесса либерализации визового режима с ЕС: Эдвард Налбандян
- 10:05 Тиллерсон предложил КНДР переговоры без предварительных условий
- 10:02 Израиль нанес удар по военному лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету
- 09:58 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Ирана
- 09:53 Предстоящие новости: 13.12.2017
- 09:51 Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР сильнейшей ядерной державой в мире
- 09:47 На дороге Артик-Алагяз – местами гололед
- 08:56 На некоторых дорогах республики – местами гололед
- 08:49 Европейские индексы выросли - 12-12-17
- 08:47 Американские индексы - 12-12-17
- 08:45 Цены на цветные металлы - 12-12-17
- 08:43 Цены на драгоценные металлы - 12-12-17
- 08:41 Цены на нефть снизились - 12-12-17
- 12.12-21:20 Солдаты, проститутки и пастух: в Азербайджане 400 человек арестовано по обвинению в шпионаже в пользу Армении
- 12.12-20:59 Предстоящие на 13 декабря мероприятия
- 12.12-20:44 ХАМАС ожидает повторения "дня гнева" из-за решения США по Иерусалиму
- 12.12-20:21 Жозе Моуринью провел встречу с Генрихом Мхитаряном
- 12.12-20:07 В Армении новогодние праздники сократятся на 3 дня
- 12.12-19:43 Из РФ в Армению доставлен первый из двух турбогенераторов для Армянской АЭС
- 12.12-19:15 Замминистра ИД Армении принял киргизского коллегу
- 12.12-19:06 На автодорогах Армении местами наблюдается гололедица
- 12.12-18:37 Левон Тер-Петросян и Петр Свитальский подчеркнули важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта
- 12.12-18:05 Сомелье Ребекка Мейр-Либман представила 5 пять причин ознакомиться с Арменией
- 12.12-17:58 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-12-17
- 12.12-17:57 Азиатские индексы. 12-12-17
- 12.12-17:53 НАТО продлила полномочия Столтенберга на посту генсека на два года
- 12.12-17:46 Ученые раскрыли секреты психики самых долгоживущих людей на Земле
- 12.12-17:26 Ученые рассказали, как еда влияет на настроение
- 12.12-17:09 В Иране призвали мусульманские страны разорвать отношения с Израилем
16:54, 06.12.2017
Просмотрели 1896 раз Принятая в ЮНЕСКО заявка о традиции приготовления долмы не подразумевает принадлежности какой-либо нации
12:11, 06.12.2017
Просмотрели 1235 раз Комитет министров Совета Европы принял беспрецедентное решение начать расследование в отношении Азербайджана
21:44, 08.12.2017
Просмотрели 1233 раз Шармазанов назвал военные учения в Арцахе беспрецедентными по количеству задействованных военнослужащих или используемой военной техники
21:30, 08.12.2017
Просмотрели 1221 раз Национальный комитет Армении требует от Канады привлечь Азербайджан к ответственности за уничтожение армянского культурного наследия
14:10, 09.12.2017
Просмотрели 1031 раз Армяне чувствуют моральную ответственность в содействии международным усилиям по предотвращению геноцидов – Налбандян