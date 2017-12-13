Участники саммита в Париже обсудили меры по борьбе с изменением климата

Участники международной конференции One Planet Summit в Париже договорились о конкретных мерах в поддержку Парижского соглашения по климату. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Первое глобальное соглашение по климату (Парижское соглашение) было подписано в декабре 2015 года. В настоящий момент договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов.

Участие в парижской конференции по климату приняли лидеры ряда государств и правительств, общественные деятели, представители бизнеса, экологи. В ходе саммита они договорились о выполнении различных обязательств.

"Эти 12 обязательств — это ваша работа. Это работа глав государств, правительств, предприятий, местных властей. Это абсолютно конкретные вещи", — сказал Макрон.

Первая часть обязательств касается выделения средств для адаптации к изменению климата и борьбы с последствиями природных катаклизмов.Далее следуют обязательства, связанные с ускорением перехода к низкоуглеродной экономике: сокращению добычи нефти, переходу на возобновляемые источники энергии, развитию "чистого" транспорта, а также меры, направленные на привлечение внимания к проблеме изменения климата, активизацию финансового мира и инвесторов.