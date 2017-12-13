Армения заинтересована видеть на местном рынке казахский капитал: замминистра ИД Армении

Товарооборот между Арменией и Казахстаном, начиная с 2013- го года, неуклонно растет, однако имеюшийся потенциал пока не реализован. В своем интервью «abctv.kz» об этом сказал руководитель армянской стороны межправительственной комиссии армяно-казахского торгово-экономического сотрудничества, замминистра ИД Армении Роберт Арутюнян. В частности, речь шла о диалоге между Союзом промышленников и предпринимателей Армении и Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении. Приводим текст интервью.

Вопрос: По итогам седьмого заседания армяно-казахской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое проходило в сентябре нынешнего года в Ереване, был подписан протокол о дальнейших шагах по развитию сотрудничества: в торгово-экономической сфере, в области добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и науки, туризма, транспорта и миграции. Как реализуются эти договоренности?

Ответ: Как вам известно, Армения и Казахстан сотрудничают как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. Армения и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза. А сотрудничество в рамках ЕАЭС предполагает каждодневную работу в плане выработки общих правил и процедур ведения бизнеса на территориях стран – участниц союза, а также координацию в области политики регулирования рынков для обеспечения основополагающих свобод, являющихся базисом деятельности нашего интеграционного объединения.

Думаю, армяно-казахстанская межправительственная комиссия, заседание которой состоялось в сентябре этого года, основывалась также и на уже достигнутых результатах вышеуказанного сотрудничества, выделив при этом наиболее перспективные направления, которые требуют акцентирования внимания, в том числе и в двустороннем формате.

Мы считаем, что потенциал экономического сотрудничества между нашими странами реализован не полностью, и, соответственно, постарались определить возможные направления, где мы сможем достичь определенного прогресса. Армения заинтересована в присутствии казахстанского капитала на нашем рынке, а также армянских товаров на рынке Казахстана. Сотрудничество между Арменией и Казахстаном в таких отраслях, как туризм, спорт, культура и наука, несомненно, будет интересно и взаимовыгодно для обеих стран, а также поднимет степень осведомленности о существующих возможностях, будет способствовать осуществлению новых, в том числе и бизнес-проектов.

С нашей стороны уделяется большое внимание реализации договоренностей, достигнутых в рамках межправительственной комиссии, определены соответствующие исполнители, выработан план реализации, установлена четкая система отчетности.

Вопрос: За счет чего удалось увеличить на 38% внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией за семь месяцев 2017 года? Сохраняется ли эта тенденция роста?

Ответ: Действительно, статистические данные за первые семь месяцев текущего года свидетельствуют о росте товарооборота между Казахстаном и Арменией. В то же время, если проследить статистику за последние несколько лет, то, начиная с 2013 года, мы имеем стабильный рост товарооборота между двумя странами. Что, мне кажется, свидетельствует о стабильно развивающихся торгово-экономических отношениях. Хотя, как я уже отмечал, потенциал для торгово-экономических отношений значительно выше, и мы будем работать в направлении его полноценного использования.

Причиной такого скачкообразного роста объемов товарооборота стало в первую очередь увеличение казахского экспорта в Армению. С другой стороны, в 2016 году экспорт из Армении в Казахстан вырос по сравнению с предыдущим годом на 19,4%. В частности, вырос экспорт продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, а экспорт текстиля и обувной промышленности вырос в 25 раз. В этом контексте хочу особо отметить тот факт, что в течение двух последних лет расширился ассортимент экспортируемой из Армении в Казахстан продукции, включив в себя ряд таких новых наименований, как сигареты и их заменители, кожаные изделия, продукция легкой промышленности и так далее.

Учитывая все эти факторы, а также наше намерение предпринять все необходимые усилия для еще большей активизации и интенсификации наших двусторонних торгово-экономических отношений, можно рассчитывать, что эта тенденция роста сохранится.

Вопрос: Есть ли намерение у армянской стороны проводить торговую миссию в Казахстане в 2018 году?

Ответ: Как я уже сказал, мы очень заинтересованы в продвижении армянских товаров на рынке Казахстана. Это могут быть как традиционные и хорошо знакомые нашим казахстанским друзьям товары, такие как армянский коньяк или золотые изделия и украшения, так и новые продукты сельского хозяйства, информационных технологий и так далее. Правительство Армении уже давно осуществляет политику диверсификации экономики, стараясь содействовать развитию новых или, вернее сказать, перспективных отраслей. Огромное внимание уделяется инновациям, развитию сектора услуг, финансовому сектору. В этой связи считаем правильным организацию торговых миссий в Казахстан не только в 2018-м, но и в последующие годы. Думаю, в скором времени мы инициируем диалог с нашими предпринимателями для поддержки этой идеи.

Конечно, существует ряд факторов, такие как логистика, например, которые в некотором роде снижают уверенность наших бизнесменов в рентабельности и перспективности экспорта в Казахстан, однако мы этот потенциал видим и будем продолжать работать в данном направлении.

Вопрос: Можете назвать конкретные проекты для реализации этого потенциала?

Ответ: Как я уже отметил, мы считаем, что потенциал сотрудничества между Арменией и Казахстаном в различных областях, но в частности в торгово-экономической сфере, реализован не полностью. Поэтому необходимо проводить работу по разработке конкретных проектов, как с нашими деловыми кругами, предпринимателями, так и с нашими казахстанскими коллегами.

Перспективным направлением может стать сотрудничество компаний в рамках свободных экономических зон, которые действуют в обеих странах. Считаю перспективным создание совместных компаний для выхода на рынки третьих стран в таких областях, как пищевая, легкая, химическая промышленность, а также информационные технологии.

Мы также готовы содействовать участию армянских компаний в различных выставках и ярмарках, проводимых в Казахстане. Кроме того, будем рады участию казахстанских компаний в ежегодных специализированных выставках, проводимых в Армении.

Очень перспективным может стать сотрудничество в области туризма. Уверен, что и Армении, и Казахстану есть что предложить туристам из наших стран, и, безусловно, расширение сотрудничества в этой области предоставит возможность жителям наших стран лучше узнать культуру, обычаи друг друга, что в конечном итоге создаст необходимые предпосылки для еще большего углубления нашего двустороннего сотрудничества во всех областях.

Сотрудничество в области сельского хозяйства, геологии и недропользования, здравоохранения, культуры, транспорта, миграции – все эти вопросы находятся в двусторонней повестке дня наших отношений.

В области образования и науки мы готовы развивать сотрудничество между высшими учебными заведениями, в том числе и путем разработки и реализации программ по обмену студентами и преподавателями. Более того, насколько мне известно, в 2018 году в Ереване планируется проведение выставки «Дни казахстанского образования» для презентации потенциала казахстанской системы высшего образования.

Вопрос: Как развивается сотрудничество в межрегиональном бизнесе между двумя странами, о важности которого говорилось на последнем заседании?

Ответ: Должен заметить, что опыт показывает перспективность сотрудничества именно на межрегиональном уровне, на уровне регионов двух стран, поскольку в данном случае идет адресная работа со стороны администрации регионов и компаний, которые намного лучше понимают особенности и возможности региона в плане экономического сотрудничества.

Данный формат у нас существует с Россией, и мы уже который год проводим межрегиональные форумы, где основными действующими лицами выступают компании регионов Армении и России. Как результат такого формата сотрудничества мы имеем огромное количество межрегиональных соглашений, которые содействуют двухстороннему сотрудничеству, укрепляют связи между регионами, позволяют бизнесу находить правильных и соответствующих партнеров.

Мы бы хотели развивать данный формат и с Казахстаном, о чем, соответственно, и зафиксировано в протоколе межправительственной комиссии. Думаю, необходимо, чтобы стороны выработали конкретные предложения сотрудничества по регионам и провели бы армяно-казахстанский межрегиональный форум аналогично с армяно-российским форумом. В рамках форума можно будет выработать конкретные шаги для дальнейшего взаимодействия на уровне регионов, что в итоге приведет к развитию и укреплению двустороннего экономического сотрудничества в целом.

Вопрос: Как государство намерено решить транспортные проблемы для более тесного сотрудничества между Арменией и Казахстаном с учетом отсутствия общих границ между двумя странами и плохих дорог, связывающих два государства?

Ответ: К сожалению, отсутствие общих границ и, соответственно, непростая логистика играют немаловажную роль в деле развития экспортно-импортных операций между Арменией и Казахстаном. Наверное, можно сказать, что на сегодняшний день это является наиболее значимой проблемой.

Как вы знаете, Армения придает огромное значение развитию своих транзитных возможностей, учитывая также свое географическое положение – на перепутье Европы и Азии. Руководство нашей страны инициировало проект «Север – Юг», который включает строительство высокоскоростной автомагистрали, соединяющей южную и северную границы страны, тем самым обеспечивая современную инфраструктуру для транзита грузов из портов Ирана в Персидском заливе и Каспийском море до портов Грузии в Черном море и далее в Европу.

Этот проект, мы считаем, может стать частью проекта «Один пояс, один путь» и обеспечить также развитие экономического сотрудничества между странами более большого региона, в том числе между Арменией и Казахстаном, особенно учитывая вовлеченность Казахстана в вышеуказанном проекте.

Мы рассматриваем возможность осуществления перевозок армянских товаров в Казахстан по иранской железной дороге, однако для этого нам нужно обеспечить наполняемость вагонов как в одну, так и в другую сторону, и, соответственно, приобретают большое значение вышеупомянутые торговые миссии.

Вопрос: Насколько вхождение Армении в ЕАЭС способствовало развитию армяно-казахстанских деловых связей?

Ответ: Как я уже отметил, Армения и Казахстан довольно тесно сотрудничают в рамках ЕАЭС. Союз призван обеспечить единые рынки товаров, услуг, рабочей силы и капитала путем создания нормативно-правовой базы, регламентов, стандартов и так далее. Однако мы должны понимать, что единая правовая база является необходимым, но недостаточным фактором для развития двусторонних экономических отношений. Необходимо поддерживать диалог между предпринимателями двух стран, помогать в реализации их замыслов. С этой точки зрения считаю очень важной работу Делового совета, созданного в рамках ЕАЭС, членами которого являются как союз промышленников и предпринимателей Армении, так и крупнейшая бизнес-ассоциация Казахстана – НПП «Атамекен».

Формат Делового совета предполагает постоянный диалог между участниками, что не только позволяет выработать единую позицию бизнеса по отношению к регуляциям и правовым нормам союза, но и дает возможность определить перспективные направления сотрудничества между предпринимателями наших стран.