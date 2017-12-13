Тиллерсон предложил КНДР переговоры без предварительных условий

Соединенные Штаты могут начать диалог с Северной Кореей, не выдвигая предварительных условий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы готовы к первой встрече без предварительных условий", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Он пояснил: "Давайте встретимся, поговорим о погоде, если вам этого хочется". "Но, в конце концов, мы должны сесть напротив друг друга и выложить на стол карту - дорожную карту - того, над чем надо работать совместно", - добавил госсекретарь.

Тиллерсон заверил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Пхеньяне, а также не ищет причин для нанесения удара по Северной Корее.