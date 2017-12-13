Израиль нанес удар по военному лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету

Израильская армия нанесла в среду удар по военному лагерю ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в поступившем в среду в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"В ответ на ракету, запущенную из сектора Газа по Израилю ранее сегодня, ВВС Израиля нанесли удар по на военному лагерю ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в документе. Ранее военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по южным районам еврейского государства.

AP Photo/ Khalil Hamra