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Израиль нанес удар по военному лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету


Израильская армия нанесла в среду удар по военному лагерю ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в поступившем в среду в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"В ответ на ракету, запущенную из сектора Газа по Израилю ранее сегодня, ВВС Израиля нанесли удар по на военному лагерю ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в документе. Ранее военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по южным районам еврейского государства.

AP Photo/ Khalil Hamra

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