Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР сильнейшей ядерной державой в мире

Северная Корея должна стать сильнейшей ядерной державой мира, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на национальной оборонной конференции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер также назвал недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" исторической победой Пхеньяна и пообещал, что КНДР будет наращивать свою военную мощь для того, чтобы "одержать победу в борьбе с империалистами и США".

Ранее КНДР заявляла, что США и их союзники проиграли ей "в политическом и военном противостоянии". В Пхеньяне также утверждают, что готовы пойти на переговоры с Вашингтоном лишь при условии, что там признают за Северной Кореей статус ядерной державы.