МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 13-го декабря на территории Армении осадков не наблюдается. 13-17-го декабря ожидается ясная погода. На некоторых дорогах республики – местами гололед. Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Раздана, Степанаван-Ванадзор, на перевале Варденяц – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.