Солдаты, проститутки и пастух: в Азербайджане 400 человек арестовано по обвинению в шпионаже в пользу Армении

В Азербайджане арестованы сотни граждан, которые подозреваются якобы в сотрудничестве «со специальными службами Армении». Как сообщает Арменпресс, об этом пишет meydan.tv.

В азербайджанской прессе появились новые подробности по начавшемуся в мае текущего года скандальному делу о шпионаже в пользу Армении. В Агдамском районе сотни людей были допрошены в связи с подозрением, что они якобы вступили в сговор с армянскими разведслужбами. Арестованы и допрошены десятки азербайджанских солдат, один пастух и гражданские лица, которые обвиняются в «госизмене».

Бывший азербайджанский военнослужащий сверхсрочной службы рассказал о том, что в Агдамском районе, расположенном на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, пастух и его стадо оказались втянутыми в расследование о госизмене.

«Рано утром мы узнали, что кого-то схватили на наблюдательном посту. Но это был не солдат, а пастух, который сказал нам, что пасет овец. Мы доложили об этом командиру», - рассказал азербайджанский солдат.

По словам военнослужащего, командир забрал себе одну овцу, а затем сказал солдатам оставить пастуха и остальных овец в покое.

По словам пожелавшего остаться неизвестным представителя местной власти, слухи об измене распространяются быстро. «Представьте, что вы просыпаетесь утром и слышите, что ваши соседи работают на армян, - говорит азербайджанский чиновник. - Вы начинаете подозревать всех. Местные жители были в ужасе от этих историй. Люди, которых вы знаете в течение долгого времени, люди, которых вы видите каждый день, обвиняются в том, что они сотрудничают с Арменией».

Чиновник заявил, что помимо солдат, были также арестованы пастухи, таксисты и даже проститутки. Некоторые из них все еще находятся в заключении вместе с задержанными солдатами в ожидании суда по обвинению в измене.