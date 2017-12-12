Движение ХАМАС, проведя "день гнева" в ответ на признание США Иерусалима столицей Израиля, ожидает его повторения. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

"В пятницу ХАМАС объявила первый "день гнева" против решения Америки. Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иерусалима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше", — заявил Абдулатив Алкану.