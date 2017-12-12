Жозе Моуринью провел встречу с Генрихом Мхитаряном

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью провел встречу с полузащитником клуба и капитаном сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на TransferMarketWeb, на встрече тренер и армянский игрок обсудили будущее Мхитаряна в английском клубе.

Подробности встречи пока не разглашаются.

В последнее время все чаще поговаривают о том, что Мхитарян не задержится в составе “МЮ”. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересована “Боруссия”, откуда игрок в 2016 году перешел в английский клуб, позже появились слухе о возможном переходе Мхитаряна в “Интер”. Ранее главный тренер “Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.