Из РФ в Армению доставлен первый из двух турбогенераторов для Армянской АЭС

Российское АО «Русатом Сервис» 10 декабря завершило доставку первого из двух турбогенераторов для Армянской АЭС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт «Русатом»-а, транспортировка оборудования от завода-изготовителя в Санкт-Петербурге происходила в два этапа – по морю до порта Поти (Грузия) и оттуда - наземным транспортом до площадки Армянской АЭС.

Новый агрегат будет установлен на место прежнего, который был изготовлен в конце 70-х годах прошлого века. Вместе с турбогенератором будут заменены вспомогательные системы – это является одной из особенностей работы над проектом.

Турбогенератор изготовлен российским предприятием ПАО «Силовые машины» – энергомашиностроительной компанией, входящей в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования.

По контракту, подписанному в декабре 2016 года, ПАО «Силовые машины» должно изготовить и поставить для модернизируемого второго энергоблока Армянской АЭС два комплектных турбогенератора номинальной мощностью 236 МВт с системами возбуждения и технологического контроля. При этом в объем работ входят также монтаж и наладка оборудования.

Второй турбогенератор будет поставлен на ААЭС в декабре 2018.