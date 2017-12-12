Замминистра ИД Армении принял киргизского коллегу

В министерстве иностранных дел Республики Армения 12 декабря состоялось рабочее совещание министерств иностранных дел Армении и Кыргызстана во главе с заместителями министров иностранных дел Кареном Назаряном и Эмилем Кайкиевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи замминистра Карен Назарян рассказал о регулярных встречах между министерствами иностранных дел двух стран, которые дают возможность обмениваться идеями по широкому кругу вопросов, связанных с внешнеэкономической политикой.

Назарян также коснулся сотрудничества Армении с европейскими структурами, что соответствует обязательствам Армении в разных форматах интеграции.

Во время рабочей поездки в Ереван делегация Кыргызстана также встретилась с заместителем министра иностранных дел Шаваршем Кочаряном. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в разных сферах.