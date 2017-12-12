Министерство ЧС РА сообщает, что 12-го декабря по положению на 19:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, труднопроходим Варденяцском перевал.

На автодорогах Сотк-Карвачар, Степанавн-Ванадзор и на дорогах городов Ташир

На территории Армении днем 12-го, с 13-17 декабря ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 14-15 декабря в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

Лорийского марза и Раздан Котайкского марза местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.