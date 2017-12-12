На автодорогах Армении местами наблюдается гололедица
19:06, 12 Декабрь, 2017
Министерство ЧС РА сообщает, что 12-го декабря по положению на 19:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.
Как сообщает Арменпресс, труднопроходим Варденяцском перевал.
На автодорогах Сотк-Карвачар, Степанавн-Ванадзор и на дорогах городов Ташир
На территории Армении днем 12-го, с 13-17 декабря ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
С 14-15 декабря в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе температура воздуха понизится на 3-4 градуса.
Лорийского марза и Раздан Котайкского марза местами наблюдается гололедица.Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.