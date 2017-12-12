Сомелье Ребекка Мейр-Либман представила 5 пять причин ознакомиться с Арменией

Армения, которая имеет древние традиции производства вина, является одним из самых замечательных производителей вина в мире. Как сообщает Арменпресс , об этом написала канадская сомелье Ребекка Мейр-Либман, недавно посетившая Армению. Она привела пять причин того, почему необходимо попробовать армянские вина.

Армянская культура вина имеет глубокие корни

Сомелье отмечает, что, согласно знаменитой легенде, Ной посадил первую виноградную лозу на склонах горы Арарат. «В Армении есть древняя винная пещера, история которой насчитывает около 6200 лет. Эта пещера под названием «Арени-1» находится на юге Армении в регионе Вайоц Дзор», - пишет Ребекка.

Уникальный местный виноград в Армении

Сомелье подчеркивает, что армянские виноделы решили сосредоточиться на тех сортах винограда, которые растут в Армении. Их около 400 видов. В качестве самых популярных сортов винограда, она выделяет «Арени Нуар», «Кангун» и «Воскеат».

Самые старые традиции производства вина

Меир-Либман утверждает, что винные заводы в Армении в основном используют армянские дубовые бочки. Она подчеркивает, что виноделы гордятся их качеством.

Она также отмечает, что раньше использовались огромные глиняные кувшины для сохранения древнего вина, которые, однако, сейчас не используются.

Наслаждаясь замечательными винами, вы принимаете в национальном строительстве

Сомелье подчеркивает, что армянское винопроизводство способствует созданию новых рабочих мест и открывает новые возможности для туризма. «В настоящее время Армения экспортирует вино в 15 стран, включая Россию, Израиль, США, Канаду и Японию», - пишет Меир-Либман.

Великолепное качество по выгодной цене

Либман подтверждает, что в Армении можно было купить дорогое вино по выгодной цене. «Пришло время попробовать армянские вина, пока их качество высокое, а цены все еще низкие ... пока. Пришло время посетить Армению. Это одно из старейших мест виноделия, о котором вы, возможно, еще не слышали, и оно ждет, когда оно будет обнаружено», - заключила Майр-Либман.