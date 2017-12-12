Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-12-17

ЕРЕВАН, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 декабря, курс доллара США сократился на 0.64 драмa и составил 484.11 драм. Курс евро сократился на 1.33 драмa и составил 570.43 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.23 драм. Курс британского фунта сократился на 2.06 драмa и составил 646.00 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 80.21 драмa и составила 19411.26 драм. Цена серебра сократилась на 0.17 драмa и составила 246.46 драм. Цена платины сократилась на 142.87 драмa и составила 13759.01 драм.