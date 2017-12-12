Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

Азиатские индексы. 12-12-17


ТОКИО, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.32% и составил 22866.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.10% и составил 1815.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.25% и составил 3280.81 пункта, а HANG SENG снизился на 0.59% и составил 28793.88 пункта.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации