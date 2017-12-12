НАТО продлила полномочия Столтенберга на посту генсека на два года

НАТО "продлила полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга до сентября 2020 года". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник заявлении штаб-квартиры альянса.

"Благодарен, что 29 союзников удостоили меня высокой чести и приняли решение продлить мой срок на посту генерального секретаря НАТО до сентября 2020 года. Я намерен продолжать работать над усилением альянса, чтобы обеспечить безопасность всех наших граждан", - приводятся в заявлении слова Столтенберга.

Это решение было принято на плановом заседании Североатлантического совета. Как ранее сообщил источник в НАТО, принципиальная договоренность о новом сроке для Столтенберга была достигнута на встрече глав МИД альянса в Брюсселе 5-6 декабря.

Генсек НАТО избирается на четыре года с возможностью продления на один или два года. Столтенберг вступил в эту должность в сентябре 2014 года.



