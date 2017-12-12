Ученые раскрыли секреты психики самых долгоживущих людей на Земле

Итальянские исследователи обнаружили необычные общие черты психики у самых пожилых жителей Италии, живущих в "очаге долголетия" на юге страны, чье изучение может помочь раскрыть секреты их долголетия, говорится в статье, опубликованной в журнале International Psychogeriatrics, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Существует множество исследований, посвященных долгоживущим людям, однако фактически все они касаются их генетики, а не душевного здоровья и личности. Мы показали, что у этой группы долгожителей существует уникальные общие черты психики, такие как упорство, позитивное отношение к жизни и крепкие связи с семьей, землей и верой", — заявил Дилип Джесте (Dilip Jeste) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Джесте и ряд других геронтологов и биологов под руководством Сальваторе ди Соммы (Salvatore di Somma) из университета Ла-Сапиенца в Риме (Италия) на протяжении нескольких лет изучают так называемый "очаг долгожительства" в местечке под названием Чиленто, где живут чрезвычайно пожилые и при этом здоровые люди.

Средняя продолжительность жизни в Чиленто для женщин составляет рекордные 92 года, и 85 лет для мужчин, практически на 10 лет больше, чем в среднем по Италии. Существует еще несколько подобных регионов на Земле, в том числе Окинава, острова Сардиния и Икария, и каждый из них постоянно привлекает внимание ученых, желающих раскрыть секреты долгой жизни и здоровья в преклонном возрасте.

Научная команда Ди Соммы, благодаря его личным связям в регионе, смогла заручиться поддержкой трех десятков крайне пожилых жителей Чиленто в возрасте 90+ лет, проживающих в деревне Аччароли, и примерно шести дюжин их более молодых родичей. Два года назад они помогли ученым раскрыть некоторые гены и белки долголетия, а сейчас геронтологи заинтересовались тем, как особенности их психики могут быть связаны с долгой жизнью.

Для этого ученые провели серию опросов среди самих пожилых людей и их молодых родственников, оценивая уровень их ментального и физического здоровья. Эти опросы раскрыли несколько интересных деталей, характерных для самих рекордсменов, но не для их внуков, детей и правнуков.

К примеру, все пожилые люди, несмотря на достаточно плохое состояние здоровья, заметно меньше страдали от депрессии, тревожных состояний и прочих проблем с психикой, чем их молодые родственники, а также отличались высоким уровнем оптимизма и "трудоголизма". Вдобавок, они были необычно сильно привязаны к той земле и к той семье, на чьей территории и в чьей компании они жили.

"Возможно, что любовь к земле, общая черта всех этих пожилых людей, является секретом их долголетия. Большая часть из них продолжает работать и по дому, и на своих полях. Они могут думать, "это моя жизнь, моя земля, и я просто так ее не отдам", — заключает Анна Шельцо (Anna Scelzo), коллега Ди Соммы.