Ученые рассказали, как еда влияет на настроение

Еда по-разному влияет на психическое состояние людей разных возрастов, к такому выводу пришли американские ученые из Бингемтонского университета, их работу публикует MedicalXpress.

В ходе исследования люди из разных стран заполняли онлайн-опросник, в котором описывали свои привычки в еде, потребляемые продукты и психологическое состояние, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Проанализировав результаты, ученые установили, что на настроение людей в возрасте 18-29 лет в значительной степени оказывает потребление мяса — регулярное его поедание приводит к накоплению в мозге химических веществ (в первую очередь серотонина и дофамина), которые вызывают чувство удовлетворения и улучшают настроение. Молодые люди, которые ели мясо менее трех раз в неделю и при этом не занимались спортом, более склонны к психическим расстройствам.

Люди старше 30 лет, в свою очередь, более чувствительны к воздержанию от пищи и продуктам, которые содержат антиоксиданты (красное вино, зеленый чай, фасоль, артишоки). С одной стороны, такая пища нейтрализует действие свободных радикалов (оксислителей) — с возрастом их количество растет, что может приводить к психическим расстройствам. С другой стороны, эти продукты повышают вероятность стресса.