В Иране призвали мусульманские страны разорвать отношения с Израилем

Парламент Ирана призвал мусульманские страны разорвать дипломатические отношения с Израилем и свести к минимуму экономические связи с США после решения американского президента Дональда Трампа по Иерусалиму, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

"Мы, представители Исламского консультативного совета (Меджлис, парламент Ирана ), просим все мусульманские страны как можно скорее разорвать дипломатические отношения с сионистским режимом, а также свести к минимум экономические связи с США", — говорится в заявлении, подписанном 235 членами парламента, рассчитанном на 290 человек.

Иранские законодатели в заявлении отметили, что США своим решением "вбили последний гвоздь в гроб так называемого мирного процесса на Ближнем Востоке".