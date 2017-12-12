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Италия объявила режим ЧС в газовом секторе после взрыва на распределительном хабе


Италия объявила о режиме чрезвычайной ситуации в газовом секторе из-за инцидента на газовом хабе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил министр экономического развития страны Карло Календа.

"Это говорит о наличии серьезной проблемы зависимости от России в плане поставок газа", - приводит слова Календы агентство Bloomberg.

По словам Календы, перебои с поставками газа компенсируются запасами, имеющимися в итальянских газохранилищах.

 

 

 

 



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