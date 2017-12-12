Гаро Пайлян перенес вопрос о выборе патриарха в парламент Турции

Армянская община Турции долгое время ждет ответа от министерства внутренних дел страны относительно организационного вопроса об избрании армянского патриарха Стамбула. Министерство еще не ответило на просьбу патриархата, которая была представлена через канцелярию губернатора Стамбула. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на газету Agos, депутат турецкого парламента армянского происхождения Гаро Пайлян поднял вопрос в парламенте, обратившись с письменным обращением к министру внутренних дел Турции.

Пайлян подчеркнул, что, по сообщениям СМИ, губернатор Стамбула заявил, что Турция не признает Гарегина Бекчяна в качестве наместника патриархата и хочет проведения выборов между двумя другими епископами.

«Вмешательство такого рода государством в патриархальные выборы и такое затягивание процесса стало поводом для беспокойства в обществе», - сказал депутат.

Он потребовал ответа министра на вопрос о наличии и основании вмешательства, о котором заявил губернатор. Кроме того, он пытается разъяснить причину задержки процесса в течение такого долгого времени.