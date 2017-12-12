ЕСПЧ установил сумму компенсаций, которые власти Азербайджана должны будут выплатить армянской семье
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня, 12 декабря, обнародовал вердикты по делам перемещенных во время карабахского конфликта лиц - «Саркисян против Азербайджана». Данными решениями ЕСПЧ установил размеры денежных компенсаций.
Как передает «Арменпресс», по делу «Саркисян против Азербайджана» ЕСПЧ постановил: Азербайджан в течение трех месяцев должен выплатить 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, а также 30 тысяч евро – в качестве судебных затрат.
Дело «Саркисян против Азербайджана» касается армянского беженца, который вынужден был оставить свою собственность в Шаумянском районе (Азербайджан) во время карабахского конфликта 1992г., и которому всегда отказывали в праве вернуться в родное село и воспользоваться правом распоряжения своим имуществом. По данному делу ЕСПЧ также зафиксировал нарушения статей 1, 8 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Вердикты ЕСПЧ по этим делам были обнародованы 16 июня 2015г. Однако на тот момент Евросуд не вынес решения касательно компенсации.
И вот сегодня, спустя почти 2 года, ЕСПЧ отдельными решениями постановил размер материальной компенсации по данным делам.
Как сообщалось ранее, представитель Армении в Европейском суде по правам человека, депутат парламента РА Геворк Костанян в эфире Общественного телевидения обратился к решениям ЕСПЧ, которые ожидаются по делам «Чирагов и другие против Армении» и «Саркисян против Азербайджана». Он отметил, что ожидаемые вердикты будут касаться двух аспектов: первый – размера компенсации материального ущерба, второй – механизмов восстановления прав.
Бывший генпрокурор РА также обратил внимание на один существенный момент в делах «Чирагов и другие против Армении» и «Саркисян против Азербайджана»: обе стороны должны будут неизбежно иметь дело с Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой) как субъектом.
«В исках против азербайджанского правительства есть два субъекта – заявитель и правительство Азербайджана. В нашем же случае это не только беженцы Азербайджана и правительство Армении. Мы здесь неизбежно имеем дело с третьим субъектом – Республикой Арцах. Именно в этом заключается существеннейшая разница между этими двумя делами, что было зафиксировано также в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ). Даже если с точки зрения международного права мы имеем непризнанную республику, однако она не может не быть вовлечена в вопросы восстановления прав на своей государственной территории, на территории своей юрисдикции», – подчеркнул Г. Костанян.
Г. Костанян добавил, что вердикты неизбежно повлияют на статус Арцаха – как минимум, по нескольким причинам. «Признанность государства, правосубъектность – не априорные явления. В подписанной в 1933 году Конвенции Монтевидео закреплены признаки государства, как субъекта международного права, которые являются очень четкими и исчерпывающими: постоянное население, определённая территория, собственное правительство и, самое главное, способность ко вступлению в отношения с другими государствами.
И то обстоятельство, что сегодня уже Республика Арцах в лице своего представителя принимает участие в данном процессе (напомню, что на весенней сессии представитель Арцаха – советник по правовым вопросам президента Нагорно-Карабахской Республики Эмиль Бабаян – выступил на заседании Комитета министров Совета Европы и, тем самым, мы механически продвинули способность НКР ко вступлению в международные отношения), и что сейчас Арцах неизбежно должен участвовать в процессе исполнения, уже механически приводит к тому, что НКР полноценно осуществляет правосубъектность», – сказал он.Добавим также, что контроль за исполнением вердиктов по двум данным делам осуществляет Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), где ранее состоялось обсуждением с участием представителя Армении и Арцаха.