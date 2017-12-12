Муж заснял нападение акулы на жену во время медового месяца
Эван Кэрролл из Южной Каролины, США, снял на видео, как на его жену Сару Иллиг (Sarah Illig) напала акула, когда они отдыхали на Карибском море в медовый месяц. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об инциденте пишет газета Daily Mirror.
Девушка отделалась небольшой царапиной, и в тот же день выложила ролик в свой Instagram-аккаунт, попросив подписчиков не выключать звук, чтобы не пропустить самое интересное.
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