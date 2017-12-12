Девушка превратила брови в новогодние елки
Канадский бьюти-блогер по имени Тейлор создала необычный декор бровей по случаю приближающегося Рождества и Нового года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Девушка, которая ведет Instagram под ником taytay_xx, оформила брови так, что они стали напоминать новогодние елки с «игрушками» и даже рождественскими звездами из блесток.
Тейлор выложила видео эксперимента в свой аккаунт в социальной сети, где оно собрало более 225 тысяч просмотров и более тысячи комментариев, в числе которых были как восхищенные, так и издевательские.
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