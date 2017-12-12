Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

После взрыва газового хаба в Австрии, в ряд стран были прерваны поставки


Поставки газа в Италию, Словению, Венгрию прерваны после взрыва на газовом хабе OMV в австрийском Баумгартене. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил австрийский регулятор.

"Транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии в настоящее время прерваны. Мы работаем над скорейшим снятием ограничений. Когда ограничения могут быть сняты, в настоящее время не ясно", — говорится в сообщении газового регулятора E-Control.

Во вторник утром на газовом хабе OMV в Баумгартене произошел взрыв, при котором, по данным Красного креста, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации