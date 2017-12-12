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Возглавляемая вице-спикером НС Э.Шармазановым делегация отбыла в Литву и Латвию


12-16 декабря делегация, возглавляемая вице-спикером НС Э.Шармазановым, будет находиться с рабочим визитом в Литве и Латвии. В составе делегации – депутаты НС С.Фарманян и С.Манукян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В рамках визита вице-спикер НС РА встретится со спикером Сеймаса Литвы В.Пранцкетисом, заместителем председателя Сайемы Латвии И.Либиена-Эгнерер, председателями комиссий по внешнеполитическим и европейским вопросам парламентов двух стран, ответственными сотрудниками МИД, членами депутатских групп дружбы. 

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