Возглавляемая вице-спикером НС Э.Шармазановым делегация отбыла в Литву и Латвию

12-16 декабря делегация, возглавляемая вице-спикером НС Э.Шармазановым, будет находиться с рабочим визитом в Литве и Латвии. В составе делегации – депутаты НС С.Фарманян и С.Манукян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В рамках визита вице-спикер НС РА встретится со спикером Сеймаса Литвы В.Пранцкетисом, заместителем председателя Сайемы Латвии И.Либиена-Эгнерер, председателями комиссий по внешнеполитическим и европейским вопросам парламентов двух стран, ответственными сотрудниками МИД, членами депутатских групп дружбы.