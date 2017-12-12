Премьер-министр Армении посетил министерство обороны

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил министерство обороны Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян сначала посмотрел организованную для членов Военно-промышленной комиссии Армении закрытую экспозицию, ознакомился с образцами созданной или усовершенствованной за последние два года в Армении военной техники и вооружений.

Затем под председательством премьер-министра Карена Карапетяна в Министерстве обороны состоялось заседание Военно-промышленной комиссии Армении, в ходе которого была обсуждена программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2018 год.