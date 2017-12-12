Лучшей машиной Японии впервые за три года стал «европеец»

Организаторы конкурса «Автомобиль года в Японии» (Japan Car of The Year, JCOTY) назвали победителя-2017. Впервые за три года первое место досталось европейской модели — кроссоверу Volvo XC60 нового поколения, передает Арменпресс.

Вседорожник опередил седаны BMW 5 Серии и Toyota Camry, которые заняли второе и третье место соответственно. Победителя конкурса выбирало жюри из 60 человек.