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Лучшей машиной Японии впервые за три года стал «европеец»


Организаторы конкурса «Автомобиль года в Японии» (Japan Car of The Year, JCOTY) назвали победителя-2017. Впервые за три года первое место досталось европейской модели — кроссоверу Volvo XC60 нового поколения, передает Арменпресс.

Вседорожник опередил седаны BMW 5 Серии и Toyota Camry, которые заняли второе и третье место соответственно. Победителя конкурса выбирало жюри из 60 человек.

 

 



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