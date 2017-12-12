Американец убил самого длинного питона во Флориде

Американский змеелов Джейсон Леон (Jason Leon) убил самку темного тигрового питона рекордной длины. Об этом сообщает издание The Independent.

Длина пресмыкающегося составляла 5,2 метра, а вес — около 60 килограммов. Это самая крупная змея, которую добыли участники программы истребления питонов Департамента водных ресурсов Южной Флориды. Типичный тигровый питон вырастает до 3,7 метра, но известны экземпляры длиной до 5,74 метра.

За убитого питона власти штата заплатили Леону 375 долларов. «Эта змея могла запросто убить взрослого мужчину, — заявил он.