Имеющийся в Армении инфляционный фон является скромным: Вардан Арамян

Министр финансов Армении Вардан Арамян считает, что имеющийся в Армении инфляционный фон является скромным. Как передает «Арменпресс», об этом министр финансов Армении Вардан Арамян сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

По его словам, инфляционный фон составил 0.8%. «Для оценки социального положения населения мы берем не 12-месячную инфляцию, а усредненные показатели. Инфляционный фон за 11 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, составил 0.8%, что является скромным показателем»,-сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, рост цен на отдельные товары надо отличать от инфляционного фона.

«Если мы берем подорожание цен на отдельные товары и говорим, что имеем ужасную инфляцию, отсюда возникают сложности»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, есть различные гипотезы по поводу подорожания цен на отдельные товары, и их надо протестировать, так как одно дело – делать заявления, другое дело – проводить анализ рынка и выяснять, в чем причина подорожаний.

Как пример, он привел подорожание мяса, представив собственную гипотезу – в качестве экономиста - которую еще нужно проверить цифрами. По его мнению, в отличие от прошлых лет, крестьяне получили в этом году трансферты, т.е., могли уменьшить убой скота – по сравнению с прошлыми годами, когда вынуждены были резать скотину из-за отсутствия денег.

Вторая возможная причина подорожания мяса – экспорт скота, что ведет к спаду предложения на местном рынке.

Как сказал министр финансов Армении Вардан Арамян, невозможно найти во всем мире потребителя – независимо от его социального положения - который был бы доволен подорожаниями.

На вопрос, как подорожания отражаются на неимущих слоях населения, министр финансов Армении Вардан Арамян сказал: «Конечно, отрицательно, подорожание любого вида товаров отрицательно сказывается на всех нас».

В последнее время в Армении идет подорожание ряда товаров, особо заметно это на рынках мяса и масла.