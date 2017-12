Фильм "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского постановщика Гильермо дель Торо стал фаворитом грядущей церемонии вручения американской кино- и телевизионной премии "Золотой глобус", получив в общей сложности семь номинаций. Оглашение претендентов на победу состоялось в понедельник и демонстрировалось на сайте награды, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

75-я церемония вручения премии "Золотой глобус", присуждаемой Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 7 января следующего года.

В главной категории "Лучший драматический фильм" на награду, которая по своей значимости уступает в США лишь "Оскару", претендуют лента о Второй мировой войне "Дюнкерк" (Dunkirk) британского режиссера Кристофера Нолана, "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name) итальянского постановщика Луки Гуаданьино, "Секретное досье" (The Post) Стивена Спилберга, "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдоны и уже упомянутая "Форма воды".

Последняя картина, помимо главной номинации, также может получить статуэтки за лучшую режиссуру, сценарий, музыку и работу актеров.

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" представлены картины "Горе-творец" (The Disaster Artist) режиссера Джеймса Франко, "Прочь" (Get Out) Джордана Пила, "Величайший шоумен" (The Greatest Showman) Майкла Грэйси, "Ледяная стерва" (I, Tonya) Крэйга Гиллеспи и "Леди Птица" (Lady Bird) постановщицы Греты Гервиг.

Актеры и актрисы

В число номинантов в категории "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" вошли актеры Том Хэнкс и Гари Олдман. Первый номинирован за участие в "Секретном досье", Олдман - за свою роль в картине "Темные времена" (Darkest Hour), в которой он сыграл Уинстона Черчилля. Награда также может достаться Дэниэлу Дэй-Льюису за фильм "Призрачная нить" (Phantom Thread), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем") и Дензелу Вашингтону ("Роман Израэл, Esq.", Roman J. Israel, Esq.).

В категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме" представлены актрисы Джессика Честейн ("Большая игра", Molly's Game), Салли Хокинс ("Форма воды"), Фрэнсис МакДорманд ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"), Мэрил Стрип ("Секретное досье") и Мишель Уильямс ("Все деньги мира", All the Money in the World).

В соседствующих номинациях за лучшую роль в комедии или мюзикле среди актеров выдвинуты Стив Карелл ("Битва полов", Battle of the Sexes), Джеймс Франко ("Горе-творец"), Хью Джекман ("Величайший шоумен"), Дэниэл Калуя ("Прочь"), Энсел Элгорт ("Малыш на драйве", Baby Driver). Среди актрис на награду представлены Джуди Денч ("Виктория и Абдул", Victoria & Abdul), Марго Робби ("Ледяная стерва"), Эмма Стоун ("Битва полов"), Сирша Ронан ("Леди Птица") и обладательница "Оскара" Хелен Миррен ("В поисках праздника", The Leisure Seeker).

Лучшим режиссером в этом году, помимо Гильермо дель Торо, может быть признан Стивен Спилберг за фильм "Секретное досье". Для него это уже 13-я по счету номинация. Также на награду претендуют Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдона ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури").

Лучшие сериалы года

Лучшим драматическим сериалом могут признать "Игру престолов" (Game of Thrones), которая получила номинацию в данной категории в пятый раз. Конкуренцию ей составляют сериалы "Корона" (The Crown), "Рассказ служанки" (The Handmaid’s Tale), "Очень странные дела" (Stranger Things) и "Это мы" (This Is Us).

В номинации "Лучший комедийный сериал" на победу претендуют "Мастер не на все руки" (Master of None), "Уилл и Грейс" (Will & Grace), "SMILF" (SMILF), "Черная комедия" (Black-ish) и "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel).