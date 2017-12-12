ООН: с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тыс. мирных жителей

Более 2,8 тыс. мирных жителей погибли за весь период вооруженного конфликта в Донбассе с апреля 2014 года. Об этом говорится в очередном квартальном отчете Специальной мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине, который презентовала во вторник глава миссии Фиона Фрейзер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В общей сложности за весь период конфликта погибли, по крайней мере, 2818 мирных жителей, общее число раненых составляет от 7 до 9 тыс. человек", - говорится в документе.

Глава миссии также сообщила, что "в 2017 году задокументирована гибель 552 человек". За последнее время - с 16 августа по 15 ноября - мониторинговая миссия, по ее словам, зафиксировала среди гражданского населения 18 убитых и 72 раненых.





