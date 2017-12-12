В США назвали главное слово 2017 года

Создатели американского словаря Merriam-Webster выбрали в качестве главного слова 2017 года "феминизм", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что повышенное количество запросов по этому слову было зафиксировано в январе, когда в США прошла волна женских маршей. Кроме того, интерес к "феминизму" в поисковиках связывают с многочисленными скандалами вокруг сексуальных домогательств и флешмобами в соцсетях.

Среди наиболее популярных слов года оказались также "эмпатия", "гироскоп", "ураган", "федерализм" и "оплошность".

Ранее сообщалось, что составители словаря английского языка Collins Dictionary признали словом года словосочетание "фейковые новости".