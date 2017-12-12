Итальянская полиция задержала 48 человек за связь с мафиозной группировкой Ндрангета

Полиция Италии задержала 48 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной преступной группировки Ндрангета, как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник римские СМИ.

Операция проводилась в области Калабрия полицией совместно с карабинерами, координирует ее окружное управление по борьбе с мафией.

Задержанных подозревают в преступном сговоре, вымогательстве, причинении ущерба, незаконном перемещении ценностей и незаконном ношении оружия. Под стражей полиция оставила 44 задержанных, еще четверо находятся под домашним арестом.

В рамках операции проводятся обыски, в рамках которых следователи уже конфисковали ценности на 25 млн евро.