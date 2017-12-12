Правозащитники обвинили европейские власти в пособничестве насилию над мигрантами в Ливии

Правозащитная организация Amnesty International обвинила правительства европейских стран в причастности к насилию над беженцами и мигрантами на территории Ливии. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в опубликованном во вторник докладе организации.

Согласно содержащимся в нем данным, судьба тысяч мигрантов и беженцев находится в данный момент в руках "ливийских властей, ополченцев, вооруженных группировок и контрабандистов, которые зачастую беспрепятственно действуют сообща ради получения финансовой выгоды". "Десятки тысяч [людей] находятся под стражей в переполненных центрах содержания, где они систематически подвергаются насилию", - приводятся в документе слова главы европейского отделения Amnesty International Джона Далуйсена.

"Европейские правительства были не только полностью осведомлены о происходящем, - сказал Далуйсен. - Активно поддерживая ливийские власти в препятствовании пересечению мигрантами морских границ и сборе людей на территории Ливии, они также причастны к этому насилию".

По данным правозащитной организации, государства - члены ЕС, начиная с конца 2016 года, оказывали техническую поддержку и помощь ливийскому департаменту по борьбе с незаконной миграцией, который фактически управляет сетью центров содержания. По данным Amnesty International, на данный момент в центрах содержания находятся порядка 20 тысяч человек, которые подвергаются жестокому обращению и становятся объектом торговли.