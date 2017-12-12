Президент Армении Серж Саргсян принял посла Румынии в Армении Сорина Василе

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии в Армении Сорина Василе, завершающего дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Презиздент Республики выразил благодарность послу за приложенные в период пребывания в должности усилия по укреплению армяно-румынских отношений и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.Серж Саргсян подчеркнул, что Армения всегда придавала важность сотрудничеству с Румынией и углублению отношений, основанных на многовековой дружбе двух народов. Президент с удовлетворением констатировал, что в последние годы между Арменией и Румынией заметно возрос уровень взаимопонимания по политическим вопросам, что, по его убеждению, важно в аспекте дальнейшего углубления и укрепления отношений.Глава государства выразил благодарность румынскому народу и властям страны за заботливое отношение, проявляемое к армянской общине Румынии, а также армянскому историко-культурному наследию на ее территории.Посол Василе счел большой честью для себя пребывание в должности в Армении, отметив, что за это время приобрел много друзей, накопил большой опыт и знания об Армении с ее многовековой историей и армянском народе. Посол Румынии заверил, что покидает Армению с очень хорошими впечатлениями и останется другом армянского народа и Армении.