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В Ереване подвергнут приводу 35-летний гражданин США


Из отдела виз и паспортов полиции Армении 11-го декабря в отделение полиции Маштоца г. Еревана был подвергнут приводу 35-летний гражданин США Бен Р., который находится в международном розыске по обвинению в нарушении законов штата Айова по ст. 709/1/б/ УК штата Айова. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

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