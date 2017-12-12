С 1-го по 7-е декабря в Ереване родились 384 ребенка

Как сообщает Управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 1-го по 7-е декабря в родильных домах Еревана появились на свет 384 ребенка - 207 мальчиков и 177 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени амбулаторные учреждения и поликлиники, подведомственные мэрии Еревана, посетили 35876 граждан.