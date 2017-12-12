Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

С 1-го по 7-е декабря в Ереване родились 384 ребенка


Как сообщает Управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 1-го по 7-е декабря в родильных домах Еревана появились на свет 384 ребенка - 207 мальчиков и 177 девочек. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени амбулаторные учреждения и поликлиники, подведомственные мэрии Еревана, посетили 35876 граждан.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации